‘Santa’: musical “Sui tuoi passi”, successo di pubblico

Buon successo di pubblico all’Auditorium ex Cinema Lux a Santa Margherita Ligure per il musical in due tempi “Sui tuoi passi” andato in scena nel pomeriggio di domenica 11 gennaio per la prima volta nel Tigullio,

L’evento è stato organizzato dalla Parrochia di San Siro di Struppa di Genova in collaborazione con le Parrocchie di Santa Margherita Ligure e l’associazione culturale “Tigulliana”.

Basato sui testi teatrali e musicali da cui è stato tratto il libro omonimo pubblicato dalle “Edizioni Tigulliana”, il musical racconta una storia di fede, di amicizia e di solidarietà e ha trasmesso un messaggio di speranza e di pace in un momento in cui il mondo è in grande fermento per scenari che mai, prima d’ora, si erano visti in questi ultimi ottant’anni.

Il progetto ha rappresentato un importante momento di aggregazione e di condivisione ed è stato realizzato coinvolgendo diverse fasce d’età e gruppi sociali”.

Alla riuscita dell’evento hanno collaborato molti volontari e professionisti. I testi e le musiche sono opera di Gian Luigi Mariottini, Chiara Millio Spinetti, Stefano Millio Spinetti, Roberto Fazzino, Giuseppina D’Onofrio, Carlo Guastalli.

Le voci di: Gian Luigi Mariottini, Fabiano Izoard, Gabriele Manunta, Giancarlo Mariottini, Gabriele Mariottini, Ivana Stenghele, Matteo Paolo Conte, Claudia Cravedi.

Il Coro era composta da: Nicoletta Barabino, Maria Carla Casarino, Matteo Paolo Conte, Monica Cornazzani, Claudia Cravedi, Anna Di Pietro, Giuseppina D’Onofrio, Lucia Frencia, Ambra Giacomini, Viola Giacomini, Silvio Guccini, Arianna Izoard, Fabiano Izoard, Edoardo Lanza, Matteo Lanza, Gabriele Manunta, Gabriele Mariottini, Giancarlo Mariottini, Gian Luigi Mariottini, Giorgio Mariottini, Stefano Millio Spinetti, Antonella Talamini.

Un ringraziamento per la collaborazione è stato rivolto dagli organizzatori ai due Parroci di Santa Margherita Ligure don Luca Sardella e don Valerio Traverso.

