Savona, guasto ai semafori di corso Mazzini. Parodi: “Soluzione tampone trovata. Andranno poi sostituiti”

Savona. Venerdì 9 gennaio (intorno alle ore 18) il guasto improvviso degli impianti semaforici negli incroci tra corso Mazzini con via Montenotte e con via Guidobono ha creato diversi disagi, con la Polizia Locale a regolare il traffico fino a mezzanotte e mezza.

Corso Mazzini rimane una delle vie più trafficate, sia a livello pedonale che automobilistico, di Savona con la costante presenza anche di mezzi pesanti che utilizzano il tratto per raggiungere il porto di Savona. Va tenuto in considerazione anche il fatto che adiacente all’impianto semaforico guasto vi è la sede della Croce Bianca di Savona che ha l’uscita delle ambulanze proprio su quel tratto di corso Mazzini.

» leggi tutto su www.ivg.it