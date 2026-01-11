Scuola, classi al freddo alle superiori. Città metropolitana: “Al lavoro per risolvere, lunedì lezioni regolari”

Genova. Secondo quanto indicato dalla Città metropolitana, da domani, lunedì 12 gennaio, i problemi legati al freddo che hanno interessato alcune scuole superiori genovesi dovrebbero essere superati e gli studenti potranno tornare a seguire regolarmente le lezioni. L’aumento delle temperature, insieme agli interventi tecnici effettuati, dovrebbe consentire una ripartenza all’insegna della normalità.

Il freddo intenso, unito ad alcune criticità agli impianti, ha interessato almeno tre istituti della città portando, nei giorni scorsi, alla mobilitazione degli studenti e alla sospensione delle attività didattiche. Il caso più eclatante quello della succursale del Liceo Mazzini in via Giotto, a Sestri Ponente, dove i ragazzi e le ragazze hanno inscenato uno sciopero per protestare contro le temperature ritenute troppo basse all’interno delle aule. Il limite minimo previsto è di 18 gradi. La mobilitazione è stata rilanciata dal collettivo studentesco Osa.

