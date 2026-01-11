Soccorso alpino, aumentano gli interventi nelle Cinque Terre e in area Parco: Spezia in testa in Liguria

Un anno intenso di attività in tutta la Liguria per il Soccorso alpino, ma il primato spetta alla provincia della Spezia e, in particolare, ai sentieri delle Cinque Terre, dove si è registrato un significativo aumento delle operazioni nel secondo semestre dell’anno rispetto agli anni precedenti. Nel 2023 le attivazioni erano state 72, nel 2024 76 e l’anno successivo hanno raggiunto quota 80.

Il mondo Cinque Terre. Il maggior numero di soccorsi si è concentrato sul Sentiero Verde Azzurro, nel tratto che collega Vernazza a Monterosso, dove si sono contate 32 missioni. Seguono le operazioni condotte sul sentiero tra Levanto e Punta Mesco (8), alla Marina di Corniglia (7) e, con lo stesso numero, sul collegamento escursionistico tra Corniglia e Vernazza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com