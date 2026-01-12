Asili senza maestre, l’emergenza continua: Comune pensa a tamponare con educatori, sindacati scettici

Genova. Una soluzione tampone per arrivare a giugno e una grossa incognita per quanto riguarda il prossimo anno scolastico. Così si è chiuso l’incontro di questo pomeriggio tra sindacati e civica amministrazione sul tema dei servizi dell’infanzia del Comune di Genova, oggi di fatto “azzoppato” a causa di una mancanza cronica di personale docente.

Un incontro a cui ne seguirà uno successivo, già calendarizzato per il prossimo lunedì, dove il Comune porterà il piano di intervento definitivo oggi “adombrato” alle maestranze. Le anticipazioni arrivate oggi sono sostanzialmente due: l’amministrazione civica, infatti, sta valutando di coinvolgere il terzo settore per sopperire alla mancanza di organico e quindi garantire, almeno in termini di copertura oraria, il servizio. Si tratterebbe, secondo quanto presentato oggi, di figure dedicate non alla didattica – cosa per la quale non sono abilitate – ma ad attività di carattere ludico.

» leggi tutto su www.genova24.it