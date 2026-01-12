Buffon: “Ho avuto la possibilità di giocare nel Genoa. Leali? Ha fatto cose straordinarie”

Genova. “Io ho avuto la possibilità di venire a giocare al Genoa. Prima di diventare titolare al Parma, era già definito il mio passaggio in prestito al Genoa, poi il Parma alla fine cambiò le carte in tavola e mi disse: no, rimani perché vedrai che giocherai. Per me sarebbe stata sicuramente una gran cosa, un grande motivo d’orgoglio”. A rivelarlo è Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionale, campione del mondo nel 2006 e oggi capo delegazione degli Azzurri, ospite all’evento Teatro dei Campioni al Carlo Felice per la chiusura di Liguria 2025 – Regione europea dello Sport.

Nato a Carrara e cresciuto nel Canaletto, Buffon non ha mai fatto mistero della sua simpatia per i rossoblù, ma il dettaglio del mancato trasferimento al Grifone a inizio carriera non era noto. “Seppur toscano, in Liguria ho degli spaccati di vita molto molto belli, ancora molto presenti – spiega -. Avevo gli zii che vivevano qui a Genova, per cui frequentavo anche Genova e Marassi, e di conseguenza vengo sempre volentieri”.

