Calcio/ Genoa, show al Ferraris: tris al Cagliari

Il Genoa inaugura il girone di ritorno davanti al proprio pubblico con una vittoria netta sul Cagliari, imponendosi 3-0 allo stadio Ferraris e agganciando la formazione sarda a quota 19 punti in classifica. Una gara condotta con ordine e concretezza dai rossoblù, che indirizzano il match già nel primo tempo e lo chiudono nella ripresa senza correre rischi.

Per la prima gara del girone di ritorno De Rossi conferma il 3-5-2, affidandosi a Leali tra i pali, con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a comporre la linea difensiva. Sulle corsie agiscono Norton Cuffy e Martin, mentre in mezzo al campo trovano spazio Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson. In attacco la coppia è formata da Colombo e Vitinha.

Il Genoa parte con buon ritmo e al 7’ trova subito il vantaggio: Malinovskyi serve Colombo, che controlla e di sinistro batte Caprile sul palo lontano, firmando l’1-0 e trovando il terzo gol consecutivo.

» leggi tutto su www.levantenews.it