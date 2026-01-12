Carenevale, è già conto alla rovescia: a Cairo torna la tradizionale festa e sfilata

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Carnevale di Cairo Montenotte organizzato dal Comitato Storico dei Rioni in collaborazione con il Comune e con la Pro Loco. L’appuntamento è fissato per le ore 14.00 di domenica 1 febbraio 2026 in Piazza della Vittoria, da dove partirà la consueta sfilata che terminerà ancora in Piazza della Vittoria con musica e premiazioni di gruppi e carri partecipanti.

“Nuvarin der Castè, la Castellana e tutta loro Corte vi aspettano per festeggiare insieme tutto il pomeriggio – affermano dal Comitato cairese -. A proposito di Castellana, è giunta l’occasione di presentarvi colei che quest’anno la impersonerà. L’unanime scelta del Comitato è ricaduta su Alessia Gallese nata a Savona il 09.05.2001; Alessia lavora come impiegata in un azienda di Cairo Montenotte ed è appassionata di tennis, sport che ha ripreso a praticare con entusiasmo”.

