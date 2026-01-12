COMMENTA
Carenevale, è già conto alla rovescia: a Cairo torna la tradizionale festa e sfilata

carnevale Comitato Storico dei Rioni Cairo

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Carnevale di Cairo Montenotte organizzato dal Comitato Storico dei Rioni in collaborazione con il Comune e con la Pro Loco. L’appuntamento è fissato per le ore 14.00 di domenica 1 febbraio 2026 in Piazza della Vittoria, da dove partirà la consueta sfilata che terminerà ancora in Piazza della Vittoria con musica e premiazioni di gruppi e carri partecipanti.

“Nuvarin der Castè, la Castellana e tutta loro Corte vi aspettano per festeggiare insieme tutto il pomeriggio – affermano dal Comitato cairese -. A proposito di Castellana, è giunta l’occasione di presentarvi colei che quest’anno la impersonerà. L’unanime scelta del Comitato è ricaduta su Alessia Gallese nata a Savona il 09.05.2001; Alessia lavora come impiegata in un azienda di Cairo Montenotte ed è appassionata di tennis, sport che ha ripreso a praticare con entusiasmo”.

