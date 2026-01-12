Comuni montani, Piana: “Recepite nostre proposte, in Liguria taglio contenuto al 20 per cento”. Pd: “Se non fosse questione seria sue parole meriterebbero una risata”

“Sulla base del recepimento dell’ampliamento dei criteri e della revisione dei parametri possiamo affermare che 23 Comuni liguri rientreranno con tutta probabilità nella classificazione di ‘Comune montano’. Prima della revisione nazionale in Liguria i comuni classificati montani erano 166. La nuova proposta ministeriale li aveva inizialmente ridotti a 106, ma grazie alle modifiche ai parametri il numero sale ora a 129 Comuni montani complessivi”. Lo dichiara in una nota Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Montagna, in relazione all’incontro avuto oggi dall’esponente della giunta ligure con gli assessori competenti delle altre Regioni, nell’ambito del percorso di revisione nazionale dei criteri di classificazione dei Comuni montani previsto dalla Legge sulla Montagna. ​”Abbiamo ottenuto il recepimento di tutte le nostre proposte – prosegue Piana – e in alcuni casi anche miglioramenti ulteriori. A fronte di un taglio medio nazionale stimato intorno al 40%, in Liguria la riduzione risulta contenuta attorno al 20%. Resta inoltre aperta la possibilità di deroga, annunciata dal ministro Calderoli, che consentirà alle Regioni di proporre ulteriori inserimenti o esclusioni di comuni sulla base di criteri generali condivisi​. Un passo avanti importante nella tutela dei territori montani liguri. Attendiamo ora la ratifica della Conferenza unificata delle Regioni​”​.

Critico il Partito democratico. “Il vicepresidente Piana festeggia il taglio del 20 per cento dei Comuni montani liguri: se non fosse una questione terribilmente seria, certe dichiarazioni meriterebbero soltanto una sonora risata – affermano in una nota il segretario regionale Davide Natale e il responsabile enti locali della segreteria Pd ligure, Gianluca Nasuti -. Piana deve chiarire fino in fondo qual è la sua posizione: è d’accordo o no con la decisione assunta dal governo? Ritiene corretti i parametri applicati? Si è confrontato davvero con le amministrazioni locali interessate? E soprattutto: l’Anci è stata coinvolta come protagonista di questo percorso decisionale? Piana dica se la nuova classificazione risponde davvero alle esigenze reali della Liguria oppure è solo un modo per escludere Comuni, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di risorse, servizi e opportunità di sviluppo. A nostro giudizio siamo di fronte all’ennesima scelta verticistica e centralistica che la Lega e questo governo hanno messo in campo. Da tempo sosteniamo che fosse necessario aprire un confronto trasparente e serio per definire in modo coerente quali Comuni possano essere considerati montani e quali no. Questo confronto non c’è stato. Per questo il nostro impegno continuerà: quanto emerge oggi è l’ennesima scelta pasticciata che rischia di danneggiare territori che garantiscono un presidio fondamentale. L’abbandono di queste aree avrebbe conseguenze gravi non solo per chi ci vive, ma per l’intera regione”.

