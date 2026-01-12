Nella mattinata odierna i Vigili del fuoco della Spezia sono stati contattati dai proprietari di una gattina che dalla sera precedente era intrappolata nella condotta di scarico di una strada di paese nelle alture della provincia. Sul posto è giunta la squadra del Distaccamento di Brugnato con cinque unità e il tecnico comunale chiamato in supporto dai vigili del fuoco. I soccorritori hanno subito cercato di capire quanto la micia fosse scesa lungo la tubatura utilizzando una telecamera endoscopica (una telecamera con prolunghe flessibili) e una volta individuata la posizione dell’animale, situato a circa 10 metri dall’imbocco della condotta, hanno deciso di effettuare due scavi con strumenti a mano in modo da creare due aperture sul tubo, una a monte e una a valle della posizione del gatto. Una volta sezionata la tubatura hanno provveduto, per mezzo di una sonda, a spingerla verso uno dei due tasselli per poterla estrarre e riconsegnare ai proprietari, che si erano nel contempo prodigati ad aiutare i vigili del fuoco nelle operazioni di salvataggio.

L’articolo Gattina intrappolata nella condotta di scarico, liberata dai vigili del fuoco proviene da Città della Spezia.

