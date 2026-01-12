Genoa, De Rossi: “Dopo la partita col Milan meritavamo una rivicita, ma la strada è lunga”

Genova. Il Genoa ha vinto lo scontro diretto col Cagliari e in modo sereno, per Daniele De Rossi “sono due cose importanti e correlate perché questi giocatori meritavano una serata serena dopo aver visto sfuggire, sfumare quei due punti in più a San Siro. Meritavamo di prenderci la rivincita. Sono contento per i ragazzi, per il club, ma non abbiamo fatto nulla: fra sei giorni abbiamo una partita importante”, ha dichiarato in conferenza stampa.

La squadra sembra ora sintonizzata sulla lotta per la salvezza, sapendo soffrire nei momenti difficili. “Il Cagliari per me è una squadra forte, in panchina hanno Gaetano, che è fortissimo secondo me, ci sta che ti chiudono e che faccio in quel momento? Lo zozzone, difendo da provinciale, ci sono momenti in cui siamo belli e momenti in cui non ci riusciamo, perché a calcio si gioca così, forse ci sono state 10 squadre negli ultimi 20 anni che hanno solo loro la capacità di tenere il pallone”.

