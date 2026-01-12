Mercato Genoa: è fatta per Bento dall’Al-Nassr

Nelle prossime ore arriverà il nuovo portiere del Genoa: è tutto fatto per Bento dell’Al-Nassr, il brasiliano viaggerà verso l’Italia questa sera per le visite mediche e la firma sul contratto. Prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro.

Classe 1999, cresciuto all’Atletico Paranaense, in passato aveva ricevuto le attenzioni di Manchester City, Inter e Juve. I rossoblù hanno vinto la la concorrenza del West Ham, forti della volontà del giocatore di approdare verso Genova. Ha giocato con Cristiano Ronaldo nella formazione araba.

