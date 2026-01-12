“Rifiuti questi sconosciuti”, tour di incontri formativi per la Rete dei Comitati: “Troviamo alternative al termovalorizzatore”

Genova. La gestione del ciclo dei rifiuti e l’impatto ambientale delle soluzioni industriali attualmente in discussione sono tornati al centro del dibattito cittadino. La Rete Genovese e la Rete Liguria dei comitati e delle associazioni hanno infatti annunciato l’avvio di un ciclo di incontri informativi volto a sensibilizzare la cittadinanza e a fornire risposte concrete su un tema tanto complesso quanto urgente per Genova e tutta la regione.

Al centro del “tour” informativo le alternative agli impianti di incenerimento, in questi mesi in cima alle “scadenze” della politica regionale e cittadina: come è noto è attivo il bando regionale per la costruzione di uno o più impianti sul territorio ligure per arrivare a quella che viene comunemente chiamata la “chiusura del ciclo dei rifiuti”, oggi affidata all’esportazione della rumenta ligure in altre regioni dotate di strutture e discariche funzionali.

» leggi tutto su www.genova24.it