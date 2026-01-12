Rimesse dei lavoratori dallo Spezzino: guidano Bangladesh, Repubblica dominicana e Marocco

Guida il Bangladesh, seguono Repubblica dominicana e Marocco: questi i tre Paesi principali destinatari delle rimesse dallo Spezzino verso l’estero operate dai lavoratori stranieri. Lo si evince dai dati diffusi dalla Banca d’Italia – che oggi ha pubblicato in merito un aggiornamento -, aggiornati, per quanto riguarda i valori provinciali, a tutto il 2024. Guardando al Bangladesh, come detto primo destinatario, nel ’24 dalla provincia della Spezia hanno preso la via del paese asiatico circa 23,3 milioni, in significativo aumento rispetto dall’anno precedente (19,6 milioni ca.) e quasi il triplo guardando ad esempio agli 8 milioni del 2019; e ancora, dieci anni prima, nel 2014, le rimesse erano state poco più di 2 milioni; dati che danno conto conto della costante e rilevante crescita di questo flusso. Ammontano poi a 14 milioni e 655mila euro le rimesse 2024 verso la Repubblica dominicana: un valore in lieve incremento rispetto all’anno precedente e in generale e significativa crescita negli ultimi anni. Al terzo posto come detto il Marocco, cui i lavoratori hanno indirizzato nel 2024 poco meno di 4,2 milioni di euro, dato grossomodo costante dal ’21, annualità che rispetto al ’20 aveva non solo superato il tetto dei 3 milioni ma direttamente raggiunto una quota poco sotto i 4.

Seguono poi, arrotondando le cifre, le rimesse verso Romania (quasi 1,8 milioni di euro), Nigeria (quasi 1,6 milioni), Ecuador (1,5 milioni ca.), Senegal (poco meno di 1,2 milioni), Pakistan (oltre 1,1 milioni), Albania (oltre 1 milione), Egitto (900mila euro), Filippine (880mila euro), Tunisia (860mila euro), Colombia (670mila euro), Gambia (655mila euro), limitando l’elenco alle rimesse sopra il mezzo milione annuale, livello subito sotto il quale si trovano gli importi inviati dai lavoratori all’Ucraina.

