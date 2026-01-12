Senza fissa dimora, al via anche a Genova il censimento nazionale: una “fotografia notturna” delle grandi città

Genova. Non solo un’operazione statistica, ma un’assunzione di responsabilità istituzionale. Con la presentazione della Rilevazione Nazionale delle Persone Senza Dimora da parte di Istat, prende il via un progetto che dal 26 al 29 gennaio coinvolgerà quattordici città metropolitane italiane. Genova sarà tra i comuni protagonisti, con un impegno strutturato a livello organizzativo, politico e territoriale. I risultati confluiranno entro il 2026 in un sistema conoscitivo stabile, destinato a orientare in modo strutturale le politiche pubbliche contro l’emarginazione estrema.

“Per le amministrazioni pubbliche la vera sfida va oltre l’erogazione dei servizi ed è quella di conoscere a fondo le persone a cui quei servizi sono destinati – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – le fragilità rischiano troppo spesso di restare invisibili perché non vengono intercettate o non adeguatamente misurate e riconosciute. Grazie a questo progetto, Genova potrà fotografare la realtà di chi vive ai margini per potersene poi prendere cura con responsabilità, trasparenza e spirito di comunità. È un lavoro che richiede competenze, coordinamento e una presenza costante sul territorio, e che può produrre risultati concreti solo se sostenuto da una forte collaborazione tra istituzioni, Terzo settore e cittadinanza. Il mio ringraziamento va alle associazioni coinvolte e a tutte le volontarie e i volontari che contribuiranno a rendere questa rilevazione uno strumento utile per migliorare le politiche di welfare della nostra città”.

