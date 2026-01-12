Sestri: scheggia di legno nell’occhio; con l’elicottero Drago al San Martino

Nel primo pomeriggio un settantenne è rimasto colpito all’occhio da una scheggia di legno. Su indicazione del 118, i militi della Croce Rossa di riva Trigoso lo hanno trasportato alla piazzola dell’autostrda dove, decollato da Sestri Ponente, è arrivato l’elicottero Drago in dotazione ai vigili del fuoco. Il medico di bordo ha visitato il paziente che è stato quindi trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso oculistico del San Martino. Il primo intervento oculistico di Rapallo funziona, infatti, fino alle 14 dei soli giorni feriali. L’uomo, un settantenne, si sarebbe procurato il trauma, tagliando legna.

