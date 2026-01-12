COMMENTA
Si chiude "Liguria 2025 Regione europea dello sport", sfilata di campioni mondiali al Carlo Felice

Genova. Un Carlo Felice gremito ha salutato i grandi nomi dello sport che questo pomeriggio hanno dato vita a ‘Teatro dei campioni’, l’evento di chiusura di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport, con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sport Simona Ferro, oltre al sindaco di Genova Silvia Salis.

Per l’occasione Regione ha chiamato a raccolta Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio e portiere campione del mondo nel 2006; gli atleti olimpici, vincitori di medaglia d’oro Stefania Belmondo (nello sci di fondo ad Albertville 1992 e Salt Lake City 2002), Jury Chechi (negli anelli ad Atlanta 1996), Antonio Rossi ( kayak, Atlanta 1996 e Sidney 2000); la sciatrice Marta Bassino (due ori mondiali, nello slalom parallelo a Cortina d’Ampezzo 2021 e nel supergigante a Courchevel/Méribel 2023).

