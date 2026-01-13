Calcio/ Lavagnese, esonerato mister Ranieri

La U.S.D. Lavagnese 1919 comunica che in data 12 gennaio 2026 ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Mister Vincenzo Ranieri.

La decisione è maturata al termine di un’attenta e approfondita valutazione dell’andamento tecnico e sportivo della stagione in corso. Mister Ranieri ha guidato la squadra per 19 giornate di campionato, affrontando il proprio incarico con professionalità, dedizione e grande senso di responsabilità. Nel corso del suo percorso alla guida della Lavagnese, ha dimostrato serietà, impegno quotidiano e rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono la nostra società. La U.S.D. Lavagnese 1919 desidera quindi ringraziare sinceramente Mister Vincenzo Ranieri per il lavoro svolto, per la correttezza dimostrata e per la disponibilità mostrata nei confronti del club, dello staff e dei giocatori.

» leggi tutto su www.levantenews.it