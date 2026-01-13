Chiavari: fuga di gas, palazzina rischia di saltare in corso Valparaiso

L’allarme lanciato da una donna è stato decisivo, così come il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco di Rapallo in sostituzione dei colleghi chiavaresi già impegnato in altro servizio. Poco prima delle 17 la donna ha sentito un forte odore di gas provenire dal piano seminterrato lasciato libero e svuotato di ogni arredo. All’interno dell’alloggio, situato a Chiavari in corso Valparaiso, c’era un tubo del gas scollegato, probabilmente dalla cucina portata via. Chi ha lasciato l’appartamento ha provveduto a chiudere la valvola esterna del contatore, che però qualcuno nel pomeriggio ha aperto, probabilmente senza immaginare che l’appartamento si sarebbe saturato di gas. I vigili del fuoco hanno capito immediatamente la situazione e invitato ad uscire gli unici due inquilini presenti; gli altri appartamenti erano deserti perché seconde case. Dopo avere chiuso la valvola, muniti di autoprotettori, hanno spalancato le finestre disinnescando il potenziale esplosivo del gas. Poi i tecnici hanno provveduto a bloccare la valvola. Pericolo scampato.

