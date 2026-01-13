Crovara: “Studenti e docenti del Cardarelli in aula con il cappotto per il freddo, quantomeno imbarazzante che la Provincia ne sia consapevole da una settimana”

“Da una settimana gli studenti del’Istituto provinciale Cardarelli frequentano la scuola a una temperatura intorno ai 15 gradi e a oggi malgrado le varie segnalazioni sia dei ragazzi che del responsabile della sicurezza gli studenti hanno frequentato la lezione al freddo”. Lo si legge in una nota diffusa da Gabriella Crovara, esponente di Italia viva e consigliera comunale del gruppo misto di minoranza. “Tante le segnalazioni dei genitori che mi scrivono che da parecchi giorni la temperatura all’interno dell’edificio non è sufficiente a garantire un ambiente non dico di comfort, ma quanto meno accettabile – prosegue Crovara -. Tutti i ragazzi e anche i professori si lamentano del freddo. Hanno contattato in data 9 gennaio il responsabile della sicurezza dell’Istituto, che ha comunicato loro di essere in contatto con la Provincia da alcuni giorni per sistemare la situazione, ma questa mattina, complice anche il week end e il freddo il disagio si è ampliato. Nel frattempo i ragazzi e i professori frequentano l’Istituto indossando cappotti e giubbotti e il fatto che la Provincia ne sia consapevole da una settimana è quantomeno imbarazzante”.

“Nell’anno scolastico precedente era stato segnalato varie volte alla Provincia che i termosifoni non funzionavano bene, più volte rimanevano senza pressione e quelli collocati nei corridoi vicino alla postazione degli operatori scolastici non funzionavano per niente. Numerosi gli intervenuti della Provincia durante l’anno scolastico senza risolvere il problema – conclude l’esponente di Italia viva -. Oggi sapere che si svolgono le lezioni al freddo non stupisce, anzi da una risposta, mancanza di responsabilità politica. Mi chiedo per quale motivo durante la pausa estiva non si è provveduto alla riparazione o sostituzione dell’impianto per evitare ciò che oggi gli studenti devono subire partecipando alle lezioni al freddo. Invito il consigliere delegato alle scuole Jacopo Ruggia a recarsi nella scuola in questione e verificare di persona il disagio ricordando che per normativa la temperatura minima legale è tra i 18 e i 22 gradi per garantire la sicurezza degli studenti e dei lavoratori”.

