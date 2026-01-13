Moneglia: chiesa di Santa Croce gremita per l’addio a Mario Dentone

Chiesa di Santa Croce gremita, oggi pomeriggio a Moneglia, per dare l’ultimo saluto a Mario Dentone, morto improvvisamente a 78 anni mentre faceva una passeggiata. Oltre i parenti, affranti per questa morte improvvisa e inattesa, c’era il sindaco, gli amici, i conoscenti, alcuni suoi fans che ogni martedì lo leggevano sulle pagine del Secolo del Levante. Una serie di racconti alimentati dai suoi ricordi in un mondo cambiato in fretta e in cui ogni lettore con i capelli bianchi, leggendo, ricordava propri momenti di vissuto. Poi sua fonte di riflessione era il mare che tanto amava che gli aveva ispirato la scrittura dei suoi libri più noti.

» leggi tutto su www.levantenews.it