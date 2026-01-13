Rapallo. Carannante: “Lo strano caso degli insulti ricevuti da Forza Italia”

Da Andrea Carannante capogruppo consigliare in Rapallo (Ancora da chiarire il prezzo ridotto nell’annuncio immobiliare, rispetto al valore dell’immobile)

Ci avevano detto che nessuno sapeva niente. Oggi scopriamo che qualcuno sapeva qualcosa, tanto che l’assessore al patrimonio rimette la delega al sindaco. Curiosamente, gli attacchi più feroci contro di me sono arrivati proprio da Forza Italia, lo stesso partito dell’assessore coinvolto. Coincidenze, certo. Io avevo solo fatto una cosa semplice: chiedere chiarezza su un bene pubblico. Per questo sono stato insultato. A Rapallo non servono sceriffi, ma nemmeno furbi che pensano di esserlo più degli altri. I fatti, alla fine, parlano sempre.

