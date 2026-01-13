Rapallo vista da don Jacopo De Vecchi: dalla generosità di molti, ai problemi di una città nascosta

Dalla realtà di una comunità locale coesa, capace di grandi gesti di solidarietà senza farlo sapere in giro, al problema delle troppe case destinate al turismo: un fenomeno che uccide il tessuto sociale. Dal plauso agli amministratori locali (perché “bisogna rispettare chi ha il coraggio e la voglia di metterci la faccia”) al sottaciuto dispiacere per la difficoltà di avere un rapporto costruttivo e propositivo con l’amministrazione pubblica. La presenza di un male nascosto, come l’abbondanza di maghi e truffatori del genere, o di un male più evidente come il numero degli individui che prestano denaro con modalità poco chiare. E poi il problema di una città che offre poco alla cittadinanza e soprattutto ai giovani.

Levante News ha incontrato don Jacopo De Vecchi, parroco di Sant’Anna a Rapallo, sacerdote arrivato sul territorio nel 2019. In quasi quaranta minuti di conversazione il don ha raccontato cosa vede ogni giorno: una comunità concreta, generosa, e insieme le crepe sociali di una città turistica che rischia di svuotarsi.

