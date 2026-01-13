Torna alla Carcarese dopo 8 anni di Genoa e segna subito. Marco Ferraro: “No, restare nei dilettanti non sarebbe un fallimento”

Muove i primi passi nella Carcarese, poi passa al Cengio. Si mette in mostra e approda nel settore giovanile del Genoa, dove gioca fino all’Under 18. Poi, il ritorno ai colori biancorossi e alla prima da titolare con la prima squadra subito un goal nello 0-5 inflitto alla Golfoparadiso. Rete di particolare importanza perché ha sbloccato la gara. Marco Ferraro non è di quei ragazzi che si montano la testa e l’abbandonare una maglia pesante come quella del Grifone per un futuro fatto di gavetta non gli fa paura. Anzi, l’entusiasmo che traspare dalle sue parole ha il sapore della maturità nonostante sia un classe 2008.

Come nasce il ritorno al Corrent?

» leggi tutto su www.ivg.it