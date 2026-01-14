Avegno: canna fumaria fuoco; i vigili del fuoco limitano i danni

Ancora una canna fumaria a fuoco. Questa volta è successo nel Comune di Avegno in via Romana, nella frazione di Salto. L’allarme alle 18 circa. Essendo i vigili del fuoco Rapallo impegnati in un soccorso a persona sul Monte Cornua a Uscio, ad Avegno sono arrivati con tre mezzi i colleghi di Chiavari. L’incendio è stato circoscritto, poi spento ed ed è seguita la bonifica per assicurarsi che non vi fossero focolai. Non vi sono stati né feriti, intossicati o ustionati. Il rogo sarebbe stato originato dal fuoco e probabilmente dalla canna fumaria con fuliggine. Domani mattina un sopralluogo stabilirà se vi sono stati danni strutturali.

