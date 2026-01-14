Bogliasco: eliminazione passaggio a livello, assemblea pubblica

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Luca Pastorino sindaco di Bogliasco

Giovedì 15 gennaio alle ore 18 a Bogliasco presso la sala consiliare Berto Ferrari (Croce Verde, via Vaglio 2) si terrà una assemblea pubblica alla presenza del Sindaco Luca Pastorino e dei rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) in cui verranno illustrate le opere sostitutive connesse alla soppressione del passaggio a livello di Bogliasco. “Un intervento epocale per la comunità e per il paese e non solo – commenta il Sindaco – per un passaggio a livello che è segnalato tra i dieci più pericolosi d’Italia, su una linea che viene costantemente interrotta anche a causa delle auto bloccate al suo interno con un forte impatto e disagio per tutti i pendolari. L’interlocuzione con RFI è iniziata da molti anni e stiamo ora arrivando a delineare ufficialmente i tempi per questa chiusura e le opere sostitutive connesse, sempre nell’ottica di salvaguardare la comunità e i suoi bisogni”.

» leggi tutto su www.levantenews.it