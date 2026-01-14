Call center Enel, Pucciarelli si rivolge ai ministri Urso e Calderone: “Fondamentale fornire quanto prima risposte concrete su prospettive occupazionali”

“Nei giorni scorsi alla Spezia si sono svolte proteste dei lavoratori di System House, impegnati nell’appalto Enel, per il timore di trasferimenti e perdite di posti di lavoro, proteste che vertono principalmente attorno all’ipotesi di non applicazione della cosiddetta clausola sociale. Ho raccolto la preoccupazione dei lavoratori, oltre alla sollecitazione pervenuta dal consigliere provinciale della Lega Jacopo Ruggia, e mi sono prontamente attivata presentando un’interrogazione per chiedere ai ministri delle Imprese e del Made in Italy (Urso, ndr) e del Lavoro e delle Politiche sociali (Caldrone, ndr) quali azioni intendano assumere al fine di garantire il rispetto della clausola sociale nella gestione dei cambi d’appalto relativi al settore telecomunicazioni e per tutelare i posti di lavoro dei lavoratori”. Lo dichiara in una nota Stefania Pucciarelli, senatrice e segretaria provinciale della Lega. “È fondamentale fornire quanto prima risposte concrete a numerosi lavoratori e alle loro famiglie sulle prospettive occupazionali: garantire la continuità contrattuale e la tutela dei posti di lavoro”, conclude Pucciarelli.

