Grandi navi veloci cerca personale: un “Job day” per trovare cuochi, cambusieri, marinai e shop assistant

Il Centro per l’impiego della Spezia e Grandi navi veloci, in collaborazione con Sviluppo lavoro Italia, hanno programmato il “Gnv Job Day 2026” per martedì 27 gennaio 2026, dalle ore 9.30 alle 16, nella Sala Rossa del Palazzo Croce di Malta in via Mazzini 47 alla Spezia.

L’iniziativa rappresenta un’occasione strategica per sostenere colloqui diretti con i recruiter della compagnia e candidarsi alle oltre venti profili diversi che interessano capillarmente ogni area operativa della nave. L’azienda ricerca personale specializzato partendo dai servizi ai passeggeri, il comparto della ristorazione e dell’accoglienza prevede l’inserimento di capi cuoco e cuochi specializzati, con particolare attenzione alla cucina spagnola per le rotte internazionali , pizzaioli e personale esecutivo come i piccoli di camera e di cucina. Per l’area commerciale e amministrativa punta su assistenti d’ufficio con elevate competenze linguistiche, in particolare madrelingua araba , cambusieri , magazzinieri di bordo per la sezione hotel e shop assistant o cassieri per la gestione dei punti vendita.

Per l’area di macchina, che include ufficiali di alto grado come il direttore e il 1° ufficiale con certificazione IMO III/2 , responsabili della propulsione e dei sistemi elettromeccanici, insieme a figure tecniche quali l’ufficiale di macchina con IMO III/1 , l’Ufficiale elettronico o wlettrotecnico con IMO III/6 , elettricisti di bordo con IMO III/7 e frigoristi muniti di certificazione F-Gas. La dotazione tecnica è completata dalle figure di comune di macchina con IMO III/4, capo operaio con IMO III/5 , operaio meccanico e motorista.

Il comparto delle maestranze di coperta e manutenzione vede la ricerca di professionisti come il carpentiere di bordo, per il quale è preferibile l’abilitazione di maestro d’ascia , il marinaio con IMO II/4 o II/5 e l’ottonaio, figura centrale per la manutenzione degli impianti idraulici. La proposta contrattuale definisce un inserimento iniziale di due o tre mesi, seguito da un periodo di un mese a terra prima di un eventuale rinnovo, con la prospettiva di intraprendere un percorso professionale di medio-lungo termine basato su parametri di affidabilità e performance. I porti di imbarco, situati in contesti nazionali o internazionali, saranno determinati dall’unità di assegnazione. Tra i requisiti tecnici imprescindibili figura la capacità di nuoto, condizione necessaria per superare le prove di voga e nuoto propedeutiche all’iscrizione al collocamento “Gente di mare”. Tutti i dettagli di ogni figura richiesta sono consultabili qui in questo pdf scaricabile.

