Mercato vicino al giro di boa e lo Spezia lavora ad altri quattro arrivi oltre Valoti

È arrivato verso la seconda metà del pomeriggio alla Spezia Mattia Valoti, che ha risolto le ultime pendenze burocratiche con la Cremonese ed è ora pronto a cominciare la sua nuova avventura alla corte di Roberto Donadoni. Il centrocampista ha svolto in queste ore le visite mediche, poi è passato alla firma del contratto e domani, giovedì, sarà ufficialmente annunciato come nuovo acquisto. Un colpo importante per il reparto più in difficoltà di questa prima metà di stagione, che lo Spezia e il suo tecnico sperano possa garantire qualche gol in più dal centrocampo.

Ma quello di Valoti non sarà l’ultimo arrivo nel reparto, per uno Spezia che a qualche giorno dal giro di boa del mercato ha ancora in canna almeno quattro nuovi arrivi. Un’altra mezzala, il giovane Alessandro Romano per cui si attende il via libera della Roma di Gian Piero Gasperini, che rallenta l’uscita come ai tempi di Roberto Piccoli, e un nuovo regista. E il profilo preferito diventa Giuseppe Leone della Juve Stabia, per cui lo Spezia ha già allacciato i contatti e lavorerà per la conclusione della trattativa. Ormai sfumato Emil Bohinen, che non è mai stato troppo convinto nell’accettare lo Spezia e per cui i tempi sarebbero comunque stati rallentati dalla ricerca di un sostituto per il Venezia, che si è visto sfumare Matteo Dagasso del Pescara, in procinto di sbarcare in Serie A. Resta un piano C (o D, visto il primo interesse per Hernani) Alessandro Bellemo della Sampdoria.

