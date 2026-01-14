A conclusione della sua residenza d’arte a Casa Bellani, Li Ming (George) espone nella sala consiliare di Pignone. La mostra del pittore e fotografo cinese sarà inaugurata sabato 17 gennaio alle 10.30. Quella di Li Ming è stata la seconda residenza d’arte a Casa Bellani, realtà gestita dall’associazione Startè, dopo quella che ha visto protagonista Patricia Dinu, artista multidisciplinare di origine rumena. Nel corso della residenza, Li Ming ha declinato la propria arte ispirandosi al borgo di Pignone, traendo linfa dalla natura circostante e dalle attività che ne scandiscono la vita quotidiana.

L’articolo Pignone, Li Ming in mostra in sala consiliare a conclusione della residenza d’arte in Casa Bellani proviene da Città della Spezia.

