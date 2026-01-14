Rapallo: “A San Michele, asfalto pericoloso dopo la fibra ottica”

Canalette pericolose per le moto a San Michele di Pagana: e se qualcuno cadrà, diventeranno canalette-killer. A San Michele di Pagana dopo i lavori per la posa dei cavi della fibra ottica resta un problema che preoccupa chi percorre ogni giorno questo tratto di strada, soprattutto su due ruote. Per coprire i cavi è stata realizzata una lunga e sottile striscia di asfalto che corre per diverse centinaia di metri, ma il nuovo manto non è perfettamente allineato con quello preesistente. Il risultato è una sorta di solco longitudinale che, per moto e scooter, si comporta come un binario.

La situazione è stata segnalata più volte da residenti e pendolari. “Lavoro a Rapallo e abito a Santa Margherita Ligure. Questa strada la faccio quattro volte al giorno, compreso a mezzogiorno quando torno a casa per pranzo. Mi è successo parecchie volte di finire con la ruota in questa specie di binario e ho rischiato di cadere. Ho visto anche qualcuno che è caduto davvero. Basta che una macchina sorpassi e tu sei costretto a spostarti, poi finisci lì dentro”, racconta Marco, che percorre quotidianamente la zona in scooter.

