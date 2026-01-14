San Terenzo, parte nel segno di Gino Patroni l’edizione 2026 della rassegna letteraria della Coop 1° maggio

Sabato 17 gennaio alle 16,00 nella sala parrocchiale “Itala Mela” di San Terenzo si terrà il primo appuntamento dell’edizione 2026 della “Rassegna letteraria” organizzata da Coop 1° Maggio. Sarà presentata Ed è subito pera ed altri epigrammi, antologia di battute fulminanti e “non sense” affilati del giornalista e scrittore spezzino Gino Patroni (1920-1992), uno dei più grandi epigrammisti del ‘900 italiano. Il volume è curato da Monica Schettino, che lo presenterà insieme a Beppe Mecconi, scrittore e artista santerenzino, da sempre curatore da sempre della rassegna.

“Ed è subito pera – afferma Settimo Scatena, presidente di Coop 1° Maggio – è un lavoro prezioso e necessario, per rinverdire nelle nuove generazioni la figura e l’opera di uno spezzino straordinario, ed è la migliore apertura della possibile della nostra Rassegna letteraria , giunta alla quinta edizione”.

