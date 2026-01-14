Torna il FantaSanremo, la supersfida è anche sulla lega di “Rlv – La radio a colori”

Cinque squadre per partecipare a un massimo di 25 leghe. Mancano poco più di 40 giorni alla gara canora più famosa d’Italia che quest’anno spegne settantasei candeline: il Festival di Sanremo. Legato al festival della canzone italiana c’è il FantaSanremo, la seguitissima competizione virtuale che per tutti i giorni delle gare accompagna le serate dei partecipanti, anche a distanza, alle prese con bonus, malus e trofei legati alle proprie formazioni con possibilità di cambiarle anche in corsa. Il regolamento dell’edizione di quest’anno è disponibile qui, dopo essersi iscritti per la prima volta o loggati.
Ogni edizione del fantasy game si arricchisce di piccole novità: tra quelle di quest’anno spicca l’istituzionalizzazione del tributo al compianto maestro Peppe Vessicchio. Il regolamento 2026 trasforma il ricordo in punteggio, assegnando 10 punti bonus a tutti gli artisti in gara qualora il conduttore o un co-conduttore pronunci la storica formula: “Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio”.
Il direttore d’orchestra potrà inoltre generare preziosi baudi indossando il papillon o dando il tempo con l’iconico incitamento: “Pronti, partenza, via!”.