Uscio: cade sul monte Cornua, sospetta frattura a caviglia; mobilitati i soccorsi

Poco dopo le 17 sul monte Cornua, nel territorio comunale di Uscio un uomo di mezza età residente in loco, è scivolato mentre percorreva un sentiero procurandosi la sospetta frattura di una caviglia che gli ha impedito di proseguire il cammino. Scattato l’allarme e mobilitati i soccorsi sul posto sono confluiti: il medico del 118 e i militi della Croce Rossa di Gattorna; i vigili del fuoco di Rapallo, il soccorso alpino speleologico e i carabinieri. E’ stato allertato anche l’elicottero Grifo con base ad Albenga. L’uomo, inizialmente in codice rosso poi derubricato in giallo, è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico San Martino.

