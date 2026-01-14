Uscio: l’assessore Mauro Ravea spiega “Come cambia la sanità”

A Uscio venerdì 16 gennaio alle 15 nel Salone Regina Margherita presso l’asilo Rosa Cabona, incontro informativo con la cittadinanza sul tema “Come cambia la sanità”, proposto dall’assessore del Comune Mauro Ravea. Interviene il direttore del distretto sociosanitario 13 dottor Pasquale Greco che illustrerà, tra i temi, i servizi disponibili presso la Casa di Comunità, cosa è e a cosa serve l’ufficio del P.u.a., il medico di base h24, il nuovo numero unico telefonico, la possibilità di vaccinazioni a Uscio.