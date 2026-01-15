A Giampedrone la delega alla fase B della nuova diga, non sarà più assessore all’Ambiente

Genova. Il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per la nuova diga foranea di Genova Marco Bucci ha assegnato all’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone la delega per svolgere le funzioni di coordinamento e impulso per la realizzazione della fase B dell’opera, di cui Regione Liguria è soggetto attuatore e stazione appaltante.

Lo prevede la delibera di giunta approvata oggi, in cui si evidenzia come il nuovo incarico a Giampedrone sia stato conferito in ragione della delega alle Infrastrutture, esercitata per il terzo mandato consecutivo.

» leggi tutto su www.genova24.it