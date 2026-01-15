Anticipo pensionistico, Ape sociale prorogata al 31 dicembre 2026: riaperte le domande per la verifica dei requisiti

La legge di bilancio 2026 ha prorogato al 31 dicembre 2026 l’Ape Sociale (anticipo pensionistico) per i lavoratori che maturino i requisiti entro tale data. Perciò l’Inps, con un messaggio diffuso ieri, ha comunicato agli interessati la riapertura delle domande per la verifica dei requisiti di accesso all’anticipo pensionistico.
La domanda può essere presentata direttamente dagli interessati in possesso delle credenziali; tramite patronato;
tramite Contact Center Multicanale. I termini per la presentazione delle domande di riconoscimento sono il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non possono essere presentate oltre il 30 novembre 2026.