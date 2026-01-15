COMMENTA
Assi di forza, dal 19 gennaio cantieri in via Cantore e via XX Settembre: “Rimediamo ai ritardi accumulati”

Genova. Scatteranno lunedì 19 gennaio in via Cantore e via Damiano Chiesa a Sampierdarena, e in via XX Settembre, a partire dalle ore 21.00, i lavori per la realizzazione dei nuovi cavidotti dell’asse Centro nell’ambito del progetto dei quattro assi di forza del trasporto pubblico locale. L’obiettivo, come ha ribadito ieri l’assessore alle Opere infrastrutturali strategiche Massimo Ferrante a Genova24, è avere 25 chilometri di linee funzionanti entro il 30 giugno.

I cantieri saranno aperti, fino al 20 febbraio, in corrispondenza del parco di Villa Scassi, sul lato mare, e nel primo tratto di via XX Settembre verso piazza De Ferrari, lato monte, fino all’intersezione con via Sofia Lomellini.

Non ci possiamo permettere, per senso di responsabilità verso la cittadinanza e per ragioni legate alle scadenze nell’erogazione degli ulteriori finanziamenti indispensabili per il completamento dei lavori, di rallentare un processo che deve andare avanti e che, nel caso di via Cantore, consentirà di completare entro giugno il tratto che va fino alla rampa della Sopraelevata – spiega l’assessore Ferrante -. Insieme a quello di via XX Settembre, parliamo di cantieri essenziali per la realizzazione dei primi 25 chilometri dell’asse Centro, destinato a collegare Campi al cuore della città. Venticinque chilometri che dobbiamo obbligatoriamente mettere a terra entro giugno per non perdere la nuova tranche di fondi dedicati ai quattro assi di forza: un progetto fondamentale per il futuro della nostra città rispetto al quale dobbiamo rispettare i tempi e adottare, quando e laddove possibile, varianti progettuali che possono venire incontro alle legittime richieste della cittadinanza”.

“Con la partenza dei lavori a Sampierdarena e in via XX Settembre continua la corsa contro il tempo dell’amministrazione per rimediare ai ritardi accumulati negli ultimi anni – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile e al Trasporto pubblico Emilio Robotti – Siamo consapevoli dei disagi che questi lavori comportano, specie nella zona di via Cantore, ma si tratta di cantieri essenziali per ridisegnare la mobilità urbana all’insegna di una maggiore efficienza e sostenibilità del servizio di trasporto pubblico. L’obiettivo è quello di limitare al minimo le ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone e delle imprese, per arrivare a dotare Genova di collegamenti più rapidi e capillari tra le varie zone della città”.

La prima fase delle lavorazioni comporterà, nel dettaglio, le seguenti modifiche alla viabilità:

SAMPIERDARENA

FASE 1

  • via Antonio Cantore, carreggiata mare, nel tratto compreso tra via delle Franzoniane e via Damiano Chiesa:
    1. limite massimo di velocità di 30 km/h
    2. divieto di sosta veicolare al di fuori dei limiti tracciati
    3. temporaneo spostamento della fermata del TPL Cantore 3 / Villa Scassi (cod. 982) all’altezza del civico 96 rosso.
  • via Damiano Chiesa, nel tratto compreso tra il civico 9 rosso e via Cantore:
  1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h
  2. divieto di sosta veicolare ambo i lati della strada
  3. temporaneo spostamento dello stallo riservato ai veicoli in uso a persone con ridotta capacità di deambulazione all’altezza del civico 9 rosso, lato ponente, con disposizione rasente.

CENTRO

FASE 1

  • via XX Settembre, nel tratto compreso tra piazza Raffaele De Ferrari e via Sofia Lomellini:
  1. limite massimo di velocità di 30 km/h
  2. temporanea soppressione della corsia ciclabile per la direttrice ponente (direzione De Ferrari)
  3. temporanea soppressione della corsia riservata al transito dei mezzi pubblici per la direttrice levante (direzione Cadorna).

 

