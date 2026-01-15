Delitto Nada Cella, la gioia dell’avvocata Franzone: “La sentenza di oggi è troppo importante”

Genova. “Ci sono stati momenti molto pesanti, nel corso di questo processo, in cui ho pensato che forse avrei fatto meglio a fare la civilista ma oggi sono contenta, commossa, quello che è successo è così importante che fatico a spiegarlo a parole, ringrazio chi non si è arreso mai, ringrazio la criminologa Antonella Delfino Pesce che ci ha dato una mano enorme per arrivare a questo risultato, nonostante le cattiverie che sono state dette in aula, gratuite, sbagliate”.

A parlare, raggiante e soddisfatta, e non senza un briciolo di sarcasmo, è Sabrina Franzone, avvocata di Daniela Cella, la sorella di Nada. Le sue frasi sono quelle a caldo, pochi istanti dopo la sentenza di primo grado della corte d’assise, sentenza che ha condannato a 24 anni di carcere, per omicidio, Annalucia Cecere e Marco Soracco a 2 anni, per favoreggiamento relativamente ad alcune dichiarazioni sulle telefonate della donna nello studio di commercialisti.

