I film in programmazione al Moderno di Sarzana

Sono otto i film in programmazione al Multisala Moderno di Sarzana fino 21 gennaio. Nel cinema di Via del Carmine sarà ancora possibile vedere “Buen camino” di Checco Zalone, oltre a “La grazia”; “Prendiamoci una pausa”; “28 anni dopo – il tempio delle ossa”; “Ellie e la città di smeraldo”; “Una di famiglia”; “No other choice” e “Norimberga”. Info e orari: www.moderno.it

L’articolo Anticipo pensionistico, Ape sociale prorogata al 31 dicembre 2026: riaperte le domande per la verifica dei requisiti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com