I tedofori che mettono d’accordo tutti, le tenere staffette dell’asilo “L’aereo di carta”

“Venerdì 9 gennaio, in occasione del passaggio della torcia olimpica di Milano Cortina 2026 sul territorio spezzino, i bambini dell’Asilo nido d’infanzia “L’aereo di carta” di Ceparana si sono trasformati in tedofori. Purtroppo la neve qua manca, ma non lo spirito olimpico.

Dopo aver effettuato diversi percorsi motori, i piccoli atleti hanno portato con orgoglio e passione il fuoco olimpico in giro per i locali del nido. I complimenti a tutti i bambini che sono riusciti a far brillare con il loro impegno lo spirito di pace, coraggio e condivisione di cui la fiamma olimpica è simbolo”.

