La Casa del Barone Rampante si allarga, nasce un nuovo spazio: sala prove in via Valle

Borgio Verezzi. Accanto alla storica sede de Il Barone Rampante nel centro storico di Borgio Verezzi, nasce un nuovo spazio “l’Officina del Barone”, una sala prove situata nella zona artigianale del paese, in via Valle.

“Un luogo pensato e voluto – evidenziano dall’associazione culturale – per rispondere a una necessità concreta: la crescita delle attività, le numerose iscrizioni, il bisogno di uno spazio più ampio e stabile dove poter provare gli spettacoli e svolgere le lezioni di teatro. L’Officina del Barone non sostituisce né allontana il Barone dalla sua casa storica, che resta cuore pulsante del circolo e della vita culturale nel centro storico, ma ne diventa un naturale ampliamento”.

