La Ciclovia Tirrenica prende forma, al via le operazioni di imbullonatura del nuovo ponte a Caniparola

Buone notizie da Fosdinovo. Sono partiti stamani le operazioni di accostamento, accoppiamento e imbullonatura del nuovo ponte della Ciclovia Tirrenica sopra il torrente Isolone, nei pressi del campo sportivo di Caniparola. Ne dà notizia il primo cittadino Antonio Moriconi. Mentre già nella giornata di giovedì è atteso il posizionamento e varo del ponte sui plinti predisposti, in affiancamento al ponte di via Borghetto. L’operazione è prevista terminare nella giornata di venerdì. Nel corso di queste giornate potrebbe verificarsi la presenza di movieri in strada per la regolare la circolazione nell’area interessata dal cantiere.

