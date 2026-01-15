Lavagna: sabato la presentazione di “Troppo neri”, racconto delle migrazioni invisibili

Sabato 17 gennaio, presso l’Auditorium G.B. Campodonico di Lavagna, si terrà la presentazione del libro “Troppo neri” di Saverio Tommasi, con le fotografie di Francesco Malavolta. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale L’Agorà di Lavagna e la Libreria Fieschi con il patrocinio del Comune di Lavagna, vedrà presenti gli autori, introdotti dalla scrittrice Irene Renei e accompagnati dalla mediazione della giornalista Paola Pastorelli.
“Troppo neri” racconta le storie di chi affronta migrazione difficili, spesso invisibili, tramite un viaggio narrativo che intreccia le parole di Tommasi e le immagini di Malavolta, per restituire dignità, complessità e verità a vite troppo spesso ridotte a numeri o slogan.