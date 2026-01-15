COMMENTA
Rapallo: arriva il pagamento con l’app Easy Park in Piazza IV Novembre

Con la gestione diretta da parte del Comune di Rapallo dell’area di sosta di Piazza IV Novembre affidata a Skidata srl, l’area subirà alcune modifiche volute per effettuare un adeguamento tecnologico verso un servizio moderno ed efficiente. Le variazioni principali riguardano l’introduzione della possibilità di effettuare i pagamenti con Easy Park, per gestire la sosta direttamente dall’app, oltre al controllo delle barriere e il sistema di rilevazione targhe per tutti i 138 stalli. Confermata la gestione tradizionale tramite il classico ritiro del ticket per chi non utilizza l’applicazione e la tariffa residenti al costo agevolato di 0,50 €/ora.

