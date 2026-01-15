Rapallo: divieti di sosta e transito per la Portofino Marathon, come cambia la viabilità

In occasione della Portofino Marathon, che domenica 18 gennaio farà tappa a Rapallo, la viabilità subirà alcune variazioni per garantire la sicurezza degli atleti e lo svolgimento dell’evento. In particolare, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 5:00 alle 13:00 su entrambi i lati delle seguenti vie: Lungomare Vitt. Veneto, Via Gramsci, P.za IV Novembre, Via Dante Alighieri, L.go Moro, Via Langano, Via San Michele di Pagana (S.P. 227), Via Diaz, Via Rosselli, Via Amendola, Via Milano e Via Torino.

Dalle ore 08:45 alle 12:00 sarà invece vietato il transito per veicoli e pedoni sul percorso della gara che toccherà il Lungomare, Via Gramsci, Via Langano, Via Dante, C.so Colombo, Via San Michele di Pagana, L.go Moro, Via Amendola, Via Milano, Via Torino, Via Rosselli, Via Diaz, Ponte Dall’Asta e Ponte Carristi.

