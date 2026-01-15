Savona, al Priamar la mostra a cura di Aned: “La storia dietro le immagini. Foto del campo di Mauthausen”

Savona. Ricordare. Sono trascorsi 80 anni dalla liberazione dei campi di concentramento. Anche per questo e per non dimenticare, l’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi Nazisti, presenta la mostra che, dal 19 gennaio al 31 gennaio sarà ospitata a Savona, nel Palazzo del Commissario, al Priamar. Un lavoro attento e di grande sensibilità. L’ inaugurazione lunedì prossimo, alle 10. “La storia dietro le immagini, foto del campo di Mauthausen”.

Circa 190mila donne e uomini di oltre 50 nazionalità diverse furono deportati dai nazisti nel campo di Mauthausen, che fu aperto nel 1938 e fu l’ultimo a essere liberato, il 5 maggio 1945. Oltre 90mila vi morirono dopo inenarrabili tormenti. Di questi, oltre 4mila 500 erano italiani, per la gran parte, deportati politici. “Parlare di Mauthausen – sottolineano dall’Aned – significa anche parlare di Resistenza e della nascita di un progetto europeo che rinnega il fascismo per costruire un futuro di libertà e giustizia”.

