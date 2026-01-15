Strage di Crans-Montana, dalla Liguria un altro farmaco sperimentale per curare le infezioni

Genova. “La Liguria mette a disposizione un altro farmaco sperimentale per il trattamento dell’infezione che arriverà oggi pomeriggio a Milano confermando, ancora una volta, la capacità del nostro sistema sanitario regionale di rispondere con tempestività ed efficacia anche alle situazioni più complesse, dopo quanto già avvenuto con il supporto fornito dall’ospedale Villa Scassi“. Così l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò, circa la fornitura di un nuovo farmaco sperimentale da parte della Regione, dopo quello già messo a disposizione per il trattamento delle infezioni dei pazienti feriti nell’incidente avvenuto a Crans-Montana.
Il farmaco sperimentale Sulbactam-durlobactam, conosciuto con il nome commerciale Xacduro, è una combinazione antibiotica innovativa, non ancora in commercio in Italia, per trattare infezioni gravi da Acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi (Crab).