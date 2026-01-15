Zaino sospeso e raccolta alimentare con il Lions Club Distretto 108Tb

La solidarietà torna protagonista alla Spezia grazie all’impegno dei Lions Club del territorio, Zona 14 Distretto 108Tb che nei giorni venerdì 16 e sabato 17 gennaio 2026 promuovono due importanti iniziative a favore delle famiglie e delle persone in difficoltà. Il primo appuntamento è con lo “zaino sospeso”, una raccolta solidale di materiale scolastico destinata a ragazzi in condizioni di fragilità. L’iniziativa si svolgerà venerdì 16 gennaio, dalle 9 alle 19, presso Ipercoop Le Terrazze.

Sarà possibile donare album da disegno, quaderni, penne, matite, pennarelli e materiale di cancelleria: piccoli gesti che possono trasformarsi in un grande aiuto, restituendo ai più giovani serenità e fiducia nel futuro. Il secondo evento è la raccolta alimentare, in programma sabato 17 gennaio 2026, sempre presso Ipercoop Le Terrazze, sempre dalle 9 alle 19. L’evento si inserisce nel progetto Service globale per la fame e sostiene la Mensa 2000 della Spezia, punto di riferimento fondamentale per chi vive situazioni di disagio economico e sociale.

