Zaino sospeso e raccolta alimentare con il Lions Club Distretto 108Tb

Le Terrazze

La solidarietà torna protagonista alla Spezia grazie all’impegno dei Lions Club del territorio, Zona 14 Distretto 108Tb che nei giorni venerdì 16 e sabato 17 gennaio 2026 promuovono due importanti iniziative a favore delle famiglie e delle persone in difficoltà. Il primo appuntamento è con lo “zaino sospeso”, una raccolta solidale di materiale scolastico destinata a ragazzi in condizioni di fragilità. L’iniziativa si svolgerà venerdì 16 gennaio, dalle 9 alle 19, presso Ipercoop Le Terrazze.

Sarà possibile donare album da disegno, quaderni, penne, matite, pennarelli e materiale di cancelleria: piccoli gesti che possono trasformarsi in un grande aiuto, restituendo ai più giovani serenità e fiducia nel futuro. Il secondo evento è la raccolta alimentare, in programma sabato 17 gennaio 2026, sempre presso Ipercoop Le Terrazze, sempre dalle 9 alle 19. L’evento si inserisce nel progetto Service globale per la fame e sostiene la Mensa 2000 della Spezia, punto di riferimento fondamentale per chi vive situazioni di disagio economico e sociale.

