È complessivo il cambio al vertice di Atc Mobilità e Parcheggi. Oltre alle dimissioni del direttore Stefano Sciurpa, rassegnate il 5 gennaio con la prospettiva di accettare un incarico in Fincantieri dopo otto anni di mandato, iniziati con la nomina dell’agosto 2017, nei giorni scorsi ha fatto un passo indietro anche il presidente Giovanni Lodovici, nominato nel giugno 2021.

La nomina dei successori di Lodovici e Sciurpa avverrà nel corso di un’assemblea dei soci fissata per mercoledì 21 gennaio. Il nome sul quale dovrebbe ricadere il favore dei rappresentanti degli enti soci per la presidenza è quello di Riccardo Precetti, avvocato ed ex consigliere comunale di Sarzana, eletto con Sarzana Popolare e successivamente passato a Fratelli d’Italia con lo scioglimento della lista, mentre Matteo Ridolfi, avvocato e per due volte candidato sindaco di Castelnuovo Magra per la coalizione di centrodestra, è quello sul quale è stata trovata la convergenza tra i partiti della maggioranza per l’incarico di amministratore delegato.

L’articolo Atc Mp, cambio al vertice: oltre a Sciurpa s’è dimesso Lodovici. Precetti e Ridolfi in pole per i ruoli di presidente e amministratore delegato proviene da Città della Spezia.

